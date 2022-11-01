Главу "Нафтогаза" отправили в отставку. Почему, при чем тут политика? | 360°

Власть 01 ноября 2022, 23:48 Правительство Украины отправило в отставку главу «Нафтогаза». Нашли козла отпущения Правительство Украины единогласным решением уволило главу «Нафтогаза» Витренко РИА "Новости"

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Украинское правительство отправило в отставку главу правления «Нафтогаза» Юрия Витренко. Настоящие причины этих кадровых перестановок не называются. Хочет ли Украина найти виноватого в энергокризисе страны или Витренко пытается своей отставкой спасти нефтегазовую отрасль? Также есть вероятность, что это результат внутренней политической борьбы. На этот вопрос попытались ответить эксперты по международной и энергетической политике в материале «360».

Единогласная отставка

Об отставке Витренко 1 ноября сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что отставку поддержали единогласно. По его мнению, это означает, что уволили главу «Нафтогаза» не из-за плохих результатов работы компании, а согласно «политическое воле». При этом в начале сентября сам Витренко заявлял, что готов уйти в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать заморозку выплат по долгу компании.

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Витренко возглавил «Нафтогаз» в апреле 2021 года, придя на смену Андрею Коболеву. Последний в феврале 2022 года, еще до начала СВО на Украине, заявил, что новое руководство совершило «катастрофическую ошибку», потому что не закупило вовремя газ.

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РИА "Новости"

Хлебное место

На данный момент именно через Украину прокачивается больше всего газа в Европу. Поэтому было бы преувеличением сказать, что возникли проблемы именно в работе компании. Так считает представитель российского совета по международным делам, гендиректор и политолог Андрей Кортунов. В своем комментарии для «360» он предположил, что отставка Витренко может быть как обычной кадровой перестановкой, так и результатом изменения в соотношении политических сил в Киеве.

«Ну, конечно, кадровые перестановки — это дело естественное и, наверное, понятное. <…> Но понятно также и то, что такие позиции, как глава этой газовой компании Украины, являются предметом ожесточенной внутренней бюрократической, может быть, и политической борьбы. Наверное, соотношение сил в Киеве изменилось. И эта отставка стала результатом такого изменения соотношений сил», — отметил Кортунов.

РИА "Новости"

«Найти козла отпущения»

Полтора года управления компанией «Нафтогаз» были очень сложными для Витренко и в целом для топливно-энергетического комплекса Украины. В последнее время управленец отличился не очень выгодными для украинского режима высказываниями. Витренко заявил, что страну ждет худшая в истории зима, а также призвал сограждан запасаться теплыми вещами и одеялами. Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев считает, что это усугубило и без того достаточно негативный фон в СМИ.

«Сейчас украинским властям нужно найти козла отпущения и кого-то уволить, найти и условно слить весь негатив, который есть в топливно-энергетическом комплексе на какое-то лицо», — сказал собеседник «360».

Гулиев считает, что назначение нового руководителя «Нафтогаза» необходимо Украине исключительно для положительной повестки. На деле это не приведет к улучшению в этой отрасли.

«Я думаю, что просто власти были недовольны в том числе действиями "Нафтогаза" или бездействиями "Нафтогаза". Они понимают, что там более 40% энергетической инфраструктуры страны уничтожены, повреждены. И чтобы снять общий негативный фон и слить на одного человека, легче было снять с должности Ветренко, чтобы дать какой-то положительный фон, назначив новое лицо. Я думаю, что на практике к какому-то улучшению позиций "Нафтогаза" новый человек не приведет», — подчеркнул эксперт.

РИА "Новости"

Восстановление энергосистемы Украины напрямую зависит от помощи Запада

Ранее стало известно, что на складах Украины закончилось оборудование для восстановления энергосистемы страны. При этом продолжаются длительные веерные отключения электричества в разных населенных пунктах. Андрей Кортунов считает, что восстанавливать инфраструктуру будет трудно в условиях продолжения конфликта.

«Ну, а что касается энергетики Украины в целом, то здесь, конечно, многое будет зависеть от того, насколько интенсивными будут последующие удары России по энергетической инфраструктуре и насколько быстро и оперативно Украина сможет эту инфраструктуру восстанавливать. Ну, а это, в том числе, наверное, зависит от той помощи, которую Украине могут оказать ее западные партнеры и друзья», — добавил эксперт.

РИА "Новости"

Новым главой «Нафтогаза» может стать министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Об этом сообщили сразу несколько источников в Верховной раде. Изменится ли его стиль управления крупной госкомпанией и как это скажется на жизни украинцев, покажет время.