Украинский военный оценил возможность войны с Россией

У России нет намерений нападать на Украину. Об этом заявил экс-глава следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня таких намерений у России нет… вести полномасштабную войну против Украины», — сказал генерал.

При этом он добавил, что гипотетически «возможно все». Также он отметил, что в настоящее время встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина невозможна.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, украинская сторона ожидает реакции РФ, так как «американские партнеры выказали глубокий интерес».

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков заявил, что такие переговоры могут быть нужны только Зеленскому.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю предложение о трехстороннем саммите не поступало.