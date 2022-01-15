Пушков посмеялся над Зеленским, захотевшим встретиться с Путиным

Трехсторонние переговоры с участием президентов США, России и Украины нужны только лидеру последней страны — Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно», — написал Пушков.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил идею главы государства провести трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. По слова Ермака, украинская сторона ожидает реакции РФ, так как «американские партнеры выказали глубокий интерес».

Пушков счел инициативу очередной неудачной попыткой самопиара Зеленского. При этом украинский президент не хочет или не может понять, что Украина является только придатком в политике Запада, а не отдельным самостоятельным субъектом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю предложение о трехстороннем саммите не поступало.