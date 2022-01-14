Зеленский предложил Байдену встретиться с Путиным в трехстороннем формате

Украинский президент Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

«Мы все еще ждем ответа от российской стороны», — уточнил Ермак. По его словам, общение может пройти в формате видеоконференции.

Ранее на Украине усомнились в реальном желании США защитить страну от России. Сначала помощи якобы препятствовал Барак Обама, а потом — Дональд Трамп. С приходом Джо Байдена американцы начали переоценку.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире канала UkrLife, что Соединенные Штаты еще несколько лет назад могли реализовать полноценную программу военной помощи. Однако власти западного государства предпочитают «цедить по капле» поддержку. Арестович привел в пример оперативное решение американцами проблем с Вьетнамом, Японией, Афганистаном и Южной Кореей.