Мир 15 декабря 2022, 19:13 «Одного взгляда достаточно». Украинский военачальник сравнил Суровикина с командующим времен императора Петра I Главком ВСУ Залужный сравнил генерала Суровикина с командующим времен Петра I РИА «Новости»

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Украинский военачальник Валерий Залужный сравнил командующего спецоперацией Сергея Суровикина с командирами времен императора Петра I. Своим мнением он поделился в интервью изданию Economist.

«Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять: либо ты выполнишь задание, либо…», — сказал Залужный.

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Он также добавил, что в армии ВСУ после Евромайдана такой подход бы не работает, поскольку сейчас там 21-летние лейтенанты командуют 50-летними мужчинами.

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Политолог Евгений Минченко считает, что российские военные сейчас готовят что-то масштабное в зоне СВО и вскоре предпримут серьезные шаги. Он также заявил, многие возлагают большие надежды на Суровикина.

Депутат Андрей Гурулев заявил, что стратегическая инициатива сегодня на стороне ВС РФ. По его словам, именно благодаря решениям Суровикина у российской армии очень крепкая оборона.

Западные СМИ также часто отмечают заслуги Суровикина. По их мнению, с назначением Суровикина в рядах Вооруженных сил России тактическая слаженность вышла на новый уровень.