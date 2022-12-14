Мир 14 декабря 2022, 11:08 Депутат Гурулев заявил, что Европа готовится к полномасштабной войне с Россией Депутат Гурулев: Европа готовится к полномасштабой войне на континенте РИА «Новости»

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Европа готовится к полномасштабной войне с Россией, заявил депутат Андрей Гурулев в своем Telegram-канале. Он призвал «быть готовыми» к этому.

«Не за горами тот день, когда о готовности воевать заявят не только немцы, но и итальянцы, французы, испанцы с португальцами. Страны НАТО — инструмент США для продвижения собственных интересов», — добавил парламентарий.

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По его мнению, США могут поставить Германии и Франции недостающее оружие и уже «вооружение в Европе заменяют своим, вытягивают деньги». Россия видит эти угрозы и развернула свою промышленность, добавил Гурулев.

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Говоря о спецоперации на Украине, он подчеркнул, что стратегическая инициатива сегодня у российской армии. Он призвал не верить «вражеской прессе». Парламентарий уверен, что «все идет своим путем, в нормальном темпе», рано или поздно ВС России удастся взять Артемовск. Андрей Гурулев упомянул о больших потерях ВСУ под Артемовском — даже по данным западных СМИ, там полегло около 10 тысяч человек.

«Я понимаю, что сегодня благодаря решениям командующего группировкой генерала Суровикина у нас есть хорошая, крепкая оборона», — добавил депутат.

По его мнению, если украинские боевики «сунутся в Крым», их будет проще уничтожить.