Эксклюзив 13 декабря 2022, 23:46 «Готовится масштабное». Россия докажет Западу, что не потерпит поражения в ходе СВО Политолог Минченко: ВС России скоро предпримут серьезный шаг в рамках спецоперации

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Российские военные готовят что-то масштабное в ходе выполнения спецоперации, заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко. В интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой он рассказал о развитии СВО и надеждах многих на командующего российской группировкой в зоне спецоперации Сергея Суровикина.

Минченко отметил, что он не военный эксперт, однако по внешним признакам может судить — в скором времени ВС России предпримут серьезный шаг в рамках выполнения СВО.

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«Видимо, что-то там готовится масштабное. Масштабное готовится на поле боя», — отметил эксперт.

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Он напомнил, что на Западе взяли курс на достижение военного поражения России. Минченко отметил — западным странам необходимо показать, что реализовать их задумку невозможно. По словам собеседника «360», многие возлагают большие надежды на командующего российской группировкой в зоне спецоперации Сергея Суровикина.

«Суровикин что-то готовит. Что готовит — я не знаю, а знал бы — не сказал в прямом эфире», — подчеркнул специалист.

РИА «Новости»

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