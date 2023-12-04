Мир 04 декабря 2023, 10:06 Украинский посол заявил об уступках Польши в деле с блокировкой грузовиков на границе Посол Зварич: Украина и Польша нашли компромисс для разблокировки границ РИА «Новости»

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Власти Украины и Польши пошли на компромисс, который должен снять блокировку движения на границе. Украинский посол в стране Василий Зварич заявил агентству «Укринформ», что у водителей больше нет оснований продолжать забастовку.

«Мы делаем все возможное, чтобы этот протест быстрее прекратился, чтобы движение на границе было разблокировано. Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы», — сказал он.

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Дипломат выразил уверенность, что уступок кабмина достаточно для снятия блокады. Он заявил, что у водителей и фермеров больше нет оснований продолжать забастовку. Зварич заметил, что каждый день простоя на границе нанес экономике Украины большой ущерб.

Переезды через границу заблокировали в начале ноября. Бастующие требовали вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков, проверить компании, созданные после февраля 2022 года, и приостановить действие их лицензий.

Польских водителей не устроил также наплыв дешевой украинской рабочей силы. К началу декабря из-за акции бюджет Украины потерял 253 миллиона долларов.