Мир 03 декабря 2023, 02:23 Бюджет Украины потерял 253 млн долларов из-за польской блокады на границе «Рада»: блокада на границе с Польшей привела к проблемам в снабжении ВСУ РИА «Новости»

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Блокирование границы с Украиной польскими фермерами и перевозчиками привело к потерям бюджета более 253 миллионов долларов, что повлияло на финансирование ВСУ. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщил глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев.

«По таможне, результаты, к сожалению, неутешительные. Это минус 9,2 миллиарда гривен за ноябрь и соответственно минус 19% плана. <…> А вы знаете, что все, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений, идет на безопасность и оборону страны», — заявил Гетьманцев.

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Он возложил вину за это на поляков и словаков, которые блокировали границу. Польские перевозчики перекрыли три основных КПП на границе с Украиной 6 ноября, 23 ноября закрыли еще один. Словацкие дальнобойщики присоединились к блокаде 30 ноября.

Украина не сможет вернуть потерянные деньги, даже если Польша снова откроет дороги.