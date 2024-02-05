Мир 05 февраля 2024, 14:33 Украинский офицер анонсировал получение F-16 с дальнобойными ракетами Командующий Наев: ВСУ получат истребители F-16 с ракетами дальностью 300-500 км piqsels

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Западные союзники передадут Украине истребители F-16, укомплектованные ракетами дальнего действия. Командующий объединенными силами Сергей Наев заявил об этом украинскому агентству УНИАН.

«В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя», — сказал он.

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Офицер не уточнил, о каких именно ракетах шла речь. Истребители F-16 способны нести разные вооружения, в том числе крылатые ракеты «воздух-поверхность» типа AGM-158 JASSM.

Нидерланды пообещали передать Украине первые F-16 в 2024 году, сообщили «Известия». Поставки дальнобойных ракет обсудили в Германии. Правительство поддержало отправку ракет Taurus дальностью до 500 километров. Первый замглавы комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что они не изменят расстановку сил, но сделают ФРГ прямым участником конфликта.