05 февраля 2024, 14:33
Украинский офицер анонсировал получение F-16 с дальнобойными ракетами
Командующий Наев: ВСУ получат истребители F-16 с ракетами дальностью 300-500 км
Западные союзники передадут Украине истребители F-16, укомплектованные ракетами дальнего действия. Командующий объединенными силами Сергей Наев заявил об этом украинскому агентству УНИАН.
«В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя», — сказал он.
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Офицер не уточнил, о каких именно ракетах шла речь. Истребители F-16 способны нести разные вооружения, в том числе крылатые ракеты «воздух-поверхность» типа AGM-158 JASSM.
Нидерланды пообещали передать Украине первые F-16 в 2024 году, сообщили «Известия». Поставки дальнобойных ракет обсудили в Германии. Правительство поддержало отправку ракет Taurus дальностью до 500 километров. Первый замглавы комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что они не изменят расстановку сил, но сделают ФРГ прямым участником конфликта.
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