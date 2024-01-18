Мир 18 января 2024, 17:43 Германию предупредили о последствия поставок ракет Taurus Украине Бондарев: поставки Украине Taurus сделают Германию прямым участником конфликта IMAGO / Arnulf Hettrich / Global Look Press

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Вероятные поставки ракет Taurus Украине со стороны Германии не повлияют на ход специальной операции, но сделают ФРГ прямым участником конфликта. Об этом в Telegram-канале сообщил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

По его словам, поставки такого наступательного вооружения станут прямым вызовом России и переходом Запада к открытой агрессии.

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«В Германии прекрасно об этом понимают, хотя на словах говорят, что готовы передать ракеты. Надеемся, что немцам хватит благоразумия оттягивать и тормозить передачу ракет, несмотря на давление США», — написал политик.

Бондарев также выразил уверенность, что специальная операция на Украине идет в сторону демонтажа режима Владимира Зеленского.

«Немцам не хочется становиться соучастников в конфликте на стороне этой страны. Понять их логику можно. Главное, чтобы над глупостью восторжествовало благоразумие, что у западных стран происходит нерегулярно», — добавил он.

Ранее Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут боеприпасы, бронетранспортеры и беспилотники.