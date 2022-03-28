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    28 марта 2022, 18:58

    Украинский народ вернется на миролюбивый путь развития после спецоперации — МИД РФ

    Мария Захарова: после завершения спецоперации народ Украины вернется на миролюбивый путь

    Максим Зинкин

    После завершения российской специальной операции украинский народ вновь вернется на добрососедскую и миролюбивую стезю развития. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

    Украинский народ вернется на миролюбивый путь развития после спецоперации — МИД РФ

    «Уверены, что по итогам мер по денацификации и демилитаризации украинский народ вернется на миролюбивую и добрососедскую стезю развития», — заявила дипломат.

    Захарова уверена, что Евросоюзу еще предстоит осознать, во что может вылиться накачка неонацистского режима в центре континента оружием и деньгами.

    Также дипломат отметила, что Украина эволюционировала в демократическом направлении до 2014 года, когда при содействии Запада в стране произошел антиконституционный переворот.

    «Его последствия страна и ее соседи пожинают до сих пор», — заключила Захарова.

    Ранее дипломат заявила о неизменности целей российской специальной операции на Украине.

    Спецоперация продолжается 33-й день подряд. Президент Владимир Путин обозначил ее задачами демилитаризацию и денацификацию Украины.