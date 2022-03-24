МИД РФ заявил о неизменности целей спецоперации на Украине

Все цели специальной операции на Украине будут достигнуты, она проходит в соответствии с намеченным планом. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передало РИА «Новости».

Цели спецоперации остаются неизменными. Захарова напомнила, что это демилитаризация и денацификация Украины, защита народных республик Донбасса от агрессии киевского режима. Также в цели операции входит устранение угроз для России со стороны соседнего государства.

Спецоперация идет строго в соответствии с планом, как об этом заявляют в руководстве страны и Минобороны РФ, отметила Захарова.

«Все заявленные цели будут достигнуты», — заявила официальный представитель МИД.

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства обсудил ситуацию на Украине и противодействие санкциям. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о ходе спецоперации, а также об оказании гуманитарной помощи и обеспечении безопасности на освобожденных территориях.