Мир 11 января 2024, 12:06 Украинский нардеп Безуглая объявила о выходе из правящей партии Критиковавшая Залужного депутат Безуглая объявила о выходе из «Слуги народа» Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/globallookpress

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Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила о выходе из партии «Слуга народа». Сообщение об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Безуглая заявила, что продолжает поддерживать президента Владимира Зеленского, несмотря на выход из фракции.

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«Остаюсь мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами», — указала она.

За несколько минут до публикации поста в канале Безуглая жестко раскритиковала правящую партию в соцсети Facebook*. По ее мнению, фракция стала слишком слабой, и депутаты в любой момент могут предать коллег.

«Не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину», — сообщила Безуглая.

В конце декабря депутат высмеяла новую помощницу главнокомандующего ВСУ Татьяну Ефремову. Безуглая разместила в Сети фотографии, на которых девушка выпячивает губы «уточкой». Ранее нардеп раскритиковала главкома ВСУ Валерия Залужного и обратила внимание на стоимость его ручки.

* Соцсеть Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.