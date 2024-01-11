11 января 2024, 12:06
Украинский нардеп Безуглая объявила о выходе из правящей партии
Критиковавшая Залужного депутат Безуглая объявила о выходе из «Слуги народа»
Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая заявила о выходе из партии «Слуга народа». Сообщение об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.
Безуглая заявила, что продолжает поддерживать президента Владимира Зеленского, несмотря на выход из фракции.
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«Остаюсь мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами», — указала она.
За несколько минут до публикации поста в канале Безуглая жестко раскритиковала правящую партию в соцсети Facebook*. По ее мнению, фракция стала слишком слабой, и депутаты в любой момент могут предать коллег.
«Не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину», — сообщила Безуглая.
В конце декабря депутат высмеяла новую помощницу главнокомандующего ВСУ Татьяну Ефремову. Безуглая разместила в Сети фотографии, на которых девушка выпячивает губы «уточкой». Ранее нардеп раскритиковала главкома ВСУ Валерия Залужного и обратила внимание на стоимость его ручки.
* Соцсеть Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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