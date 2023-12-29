Мир 29 декабря 2023, 03:24 «Прибухнуть и устроить разврат». Новую помощницу Залужного высмеяли в Раде Депутат Рады Безуглая раскритиковала помощницу Залужного Татьяну Ефремову Freepik

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая иронично прокомментировала появление у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного новой помощницы Татьяны Ефремовой. Парламентарий опубликовала свою реакцию в социальной сети, сопроводив его скриншотами последних постов девушки.

«Тем временем в кабинетах доктора философии (в декабре Залужный защитил диссертацию по праву — прим. ред.). Несется», — написала Безуглая.

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Свой пост депутат сопроводила фотографиями Ефремовой и Залужного, а также фото девушки, на котором она выпячивает губы «уточкой».

В другой публикации Безуглая разместила скриншоты постов Ефремовой, на одном из которых помощница Залужного опубликовала картинку с надписью на русском языке: «В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат».

Ранее Безуглая обратила внимание на ручку на столе Залужного. Депутат выяснила, что такой канцелярский предмет фирмы Montblanc стоит как 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат, это около 24 тысячи гривен (чуть меньше 60 тысяч рублей).