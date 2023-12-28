Мир 28 декабря 2023, 04:17 «Цена его ручки». Украинский депутат заметил необычную деталь на фото с Залужным Депутат Рады Безуглая заметила ручку у Залужного стоимостью 24 тысяч гривен Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая разместила снимок с главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным, обратив внимание на стоимость его ручки. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому, выведенному за штат», — заявила она.

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Парламентарий отметила, что ручка стоит 24 тысячи гривен (чуть меньше 60 тысяч рублей).

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что выделенные западными странами деньги на поддержку Украины тратят «неизвестно с какой эффективностью и на какие цели». По его словам, США и ЕС признали тот факт, что существенную часть финансовой помощи разворовывают. Когда зарубежные союзники украинской стороны отправляют ей деньги, то в первую очередь наносят удар по собственной экономике.