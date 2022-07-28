События на Украине выявили огромный разрыв между взглядами жителей Восточной и Западной Германии. Об этом написала газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.

Жители востока и запада Германии приходят к «очень разным оценкам» происходящего. На востоке страны 34% считают, что немецкое правительство слишком много делает для поддержки Украины. На западе так думают только 18%. За поставки оружия Украине выступают до 61% западных немцев и лишь 32% восточных.

Авторы материала констатировали, что подобного разрыва практически не наблюдалось раньше по другим вопросам.

Накануне стало известно, что правительство ФРГ согласовало прямую продажу 100 гаубиц Украине. Также к концу года Германия планирует отправить туда системы противовоздушной обороны IRIS-T. Пока речь о поставке лишь одного ракетного комплекса, поскольку мощности военной промышленности ограничены, признало Министерство обороны Германии.