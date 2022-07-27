Германия направит на Украину системы ПВО IRIS-T только к концу 2022 года

Правительство Германии рассчитывает отправить на Украину системы противовоздушной обороны IRIS-T только к концу 2022 года, сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман. Об этом написала газета Bild.

«Мы предполагаем, что система может появиться в Украине к концу года», — заявила Хоффман.

В Министерстве обороны Германии отметили, что пока речь идет о поставке одного ракетного комплекса, поскольку мощности военной промышленности ограничены: в последние годы она «сокращалась» из-за отсутствия спроса.

«Промышленность очень старается увеличить свои мощности. <…> Это не произойдет в одночасье», — пояснила представитель министерства.

Немецкие власти также одобрили продажу Украине 100 самоходных гаубиц. Стоимость партии оценивается в 1,7 миллиарда евро. Этот объем во много раз превысит предыдущие поставки вооружений на сумму около 600 миллионов евро. Сроки новых поставок пока неясны, написал RT.