Издание Spiegel сообщило, что правительство ФРГ согласовало прямую продажу 100 гаубиц Украине. Вооружение продаст концерн Krauss-Maffei Wegmann (КMW). Научный руководитель Института региональных проблем, военный эксперт Дмитрий Журавлев в беседе с «360» заявил, что по факту ВСУ получат всего лишь доработанную версию самоходки времен Великой Отечественной войны.

Стоимость сделки составит 1,7 миллиарда евро. Тип гаубиц от KMW сопоставим с советской бронетехникой. Журавлев подчеркнул, что технические характеристики, конечно, превосходят советские самоходки, однако с американским оружием их не сравнить.

Эти гаубицы — это даже не „Три топора“. Это наши самоходки времен Великой Отечественной Дмитрий Журавлев военный эксперт.

«Очень внушительное оружие. Но это не HIMARS, а послабее», — отметил он.

Также Журавлев сказал, что гаубицы концерна КMW имеют хорошую ходовую часть и трудно уничтожаются.

«Вспомните фильм „На войне как на войне“. Там хорошо показывалась роль самоходок в войне. Они похожи на танки с очень высокой дальностью стрельбы и нужны для того, чтобы жечь другие танки. Но, повторюсь, с HIMARS по мощи они не сравнятся», — подытожил военный эксперт.