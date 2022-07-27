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    27 июля 2022, 19:37

    ВСУ заплатят Германии 1,7 миллиарда евро за улучшенные советские самоходки

    Военный эксперт Журавлев: ВСУ получат из Германии улучшенную версию самоходок из СССР

    Александр Иванов, Андрей Васильев

    Издание Spiegel сообщило, что правительство ФРГ согласовало прямую продажу 100 гаубиц Украине. Вооружение продаст концерн Krauss-Maffei Wegmann (КMW). Научный руководитель Института региональных проблем, военный эксперт Дмитрий Журавлев в беседе с «360» заявил, что по факту ВСУ получат всего лишь доработанную версию самоходки времен Великой Отечественной войны.

    ВСУ заплатят Германии 1,7 миллиарда евро за улучшенные советские самоходки

    Стоимость сделки составит 1,7 миллиарда евро. Тип гаубиц от KMW сопоставим с советской бронетехникой. Журавлев подчеркнул, что технические характеристики, конечно, превосходят советские самоходки, однако с американским оружием их не сравнить.

    Эти гаубицы — это даже не „Три топора“. Это наши самоходки времен Великой Отечественной

    Дмитрий Журавлев

    военный эксперт.

    «Очень внушительное оружие. Но это не HIMARS, а послабее», — отметил он.

    Также Журавлев сказал, что гаубицы концерна КMW имеют хорошую ходовую часть и трудно уничтожаются.

    «Вспомните фильм „На войне как на войне“. Там хорошо показывалась роль самоходок в войне. Они похожи на танки с очень высокой дальностью стрельбы и нужны для того, чтобы жечь другие танки. Но, повторюсь, с HIMARS по мощи они не сравнятся», — подытожил военный эксперт.