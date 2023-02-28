Мир 28 февраля 2023, 09:18 Весенняя оттепель сорвет планы обеих сторон конфликта на Украине — СМИ Reuters: весенняя оттепель может помешать боевым действиям России и Украины РИА «Новости»

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Весенняя оттепель помешает обеим сторонам конфликта на Украине. Военные уже столкнулись с ее последствиями в Артемовске, сообщило агентство Reuters.

Вооруженные силы Украины, по словам аналитика Олега Жданова, потеряли большую часть города — под их контролем остались только южные районы. Российские войска буквально вбили клин между селами Ягодным и Берховка на северных подступах к Артемовску, пытаясь перерезать дорогу к Часову Яру на западе. Однако появилась неожиданная проблема, связанная с потеплением.

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«Обе стороны остаются на своих позициях, потому что, как видите, весна — это грязь. Таким образом, двигаться вперед невозможно», — пожаловался командир украинской фронтовой ракетной артиллерийской батареи.

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Корреспондент агентства увидел несколько застрявших в грязи военных машин и предупредил, что весенняя оттепель, или распутица, еще превратит дороги в реки, поля — в непроходимые болота.

Командир ВСУ с позывным Мадьяр ранее рассказал, что удерживающие Артемовск украинские войска попали в трудное положение. У них закончились мины, гранатометы, наступательная техника. Он предположил, что скоро российские силы окружат город.