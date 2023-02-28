28 февраля 2023, 11:01
Командование ВСУ перебросило под Артемовск группу военных, обученных НАТО
Офицер НМ ЛНР Марочко: в Часов Яр перебросили 350 бойцов и 15 офицеров ВСУ, обученных НАТО
Вооруженные силы Украины отправили под Артемовск подкрепление. Они перебросили в Часов Яр группу украинских офицеров и рядовых военнослужащих, которые прошли обучение на полигонах НАТО, сообщил РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«[Прибыли] порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО», — сказал он.
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Андрей Марочко назвал дисциплинированность и высокую мотивацию их преимуществом перед другими военными ВСУ. Кроме того, по словам офицера, в город доставили около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники.
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Часов Яр находится в 15 километрах к западу от Артемовска, и дорога к нему осталась единственным путем снабжения украинской группировки. Туда же переправили командование, оставив только командиров нижнего звена и рядовых. ВСУ сохранили контроль лишь над южными районами Артемовска, и весенняя оттепель помешает им, как и российским силам, продвинуться вперед, предупредил украинский военный аналитик Олег Жданов.
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