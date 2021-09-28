Газопровод «Турецкий поток» опаснее для украинской экономики, чем «Северный поток — 2». Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. „Турецкий поток“ — что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем „Северный поток — 2“», — отметил Москаль.

Накануне «Газпром» и Венгрия договорились о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно через Сербию и Австрию. МИД Украины после этого заявил о разочаровании и пошатнувшихся украино-венгерских отношениях. В ведомстве планируют обратиться в Европейскую комиссию за оценкой соответствия нового соглашения энергетическому законодательству ЕС.

Директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон не исключил, что украинская сторона может значительно сократить или вообще остановить транзит голубого топлива в Венгрию из-за контракта с «Газпромом».