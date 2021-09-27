Полную остановку транзита газа в Венгрию допустили на Украине

Украина может значительно сократить или вообще остановить транзит газа в Венгрию из-за контракта с «Газпромом». Об этом сообщил директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон.

«Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Россией и Украиной] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Он назвал это решение ярким примером политики Кремля в отношении Украины и снова поднял тему «Северного потока — 2». По его словам, запуск газопровода ставит под удар существующую договоренность и возможность ее продления после 2024 года.

Ранее «Газпром» и Венгрия договорились о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно через Сербию и Австрию. МИД Украины заявил о разочаровании и пошатнувшихся украино-венгерских отношениях. Ведомство планирует обратиться в Европейскую комиссию за оценкой соответствия нового газового соглашения законодательству ЕС в области энергетики.