Дипломат опечален, что властям Украины приходится через своих агентов влияния распространять в России «здоровые зерна». Однако эта возможность упущена.

«Нам надо усиливать тех, кто способен воспринять Украину как независимое государство», — отметил Филипчук.

Он также оценил шансы Украины выстроить диалог с Евросоюзом. По его мнению, ЕС — конструктивный партнер. Тем не менее в Киеве не получают такого уровня обратной реакции, который соответствовал бы их устремлениям.

«Соглашение об ассоциации не приведет нас в ЕС», — отметил бывший советник президента.

Дипломат призвал строить украиноцентричную внешнюю политику.

Филипчук не считает Вашингтон безоговорочным партнером для Киева. Полученное от американских партнеров далеко от того, что могла бы дать сверхдержава, добавил он.

Ранее США продлили программу поддержки финансового сектора Украины и выделили на нее еще три миллиона долларов. Теперь бюджет составил 26 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский часто говорит о возврате Крыма. На его заявления отреагировал глава парламента полуострова Владимир Константинов. Политик заявил, что эта тема давно не относится к предмету обсуждения.