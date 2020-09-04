США дополнительно выделят Украине $3 млн

Проект «Трансформация финансового сектора» нацелен на помощь Киеву в проведении финансовых реформ. Дополнительные средства пойдут на поддержку Нацбанка, развитие краудфандинга и разработку закона о финансовом омбудсмене.

После очередного денежного перевода бюджет составит 26 миллионов долларов. Планируется также продлить действие проекта на восемь месяцев — до 27 августа 2021 года.

Дополнительное финансирование и расширенные сроки позволят USAID предоставить помощь правительству Украины для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса и поддержки восстановления экономики.

В первую очередь США заинтересованы в получении контроля над любыми финансовыми инициативами на Украине. Так считает политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин. По его мнению, этим обусловлено принятие в Незалежной закона о передаче Национальному банку Украины (НБУ) контроля над небанковским сектором.

«Раньше страхование, ломбарды, заступные конторы, кассы взаимопомощи не находились под контролем Нацбанка, а теперь НБУ будет выдавать им лицензии, регулировать капитал и прочее. То есть контролировать будут любые, даже самые маленькие денежные средства каждого гражданина Украины. И в этом заключается интерес Вашингтона…», — сказал Соскин.

Для совершенствования механизма нужны вложения, оборудование и программное обеспечение США.

Американское агентство запустило «Трансформацию финансового сектора» в 2016 году. Программа направлена на поддержку малого бизнеса и некоммерческих организаций финансового сектора, защиту потребителей в условиях «хищнического кредитования», а также обеспечение независимости НБУ.