facebook_pixel
    04 сентября 2020, 10:03

    США дополнительно выделят Украине $3 млн

    Алена Макаренко

    США продлили программу поддержки финансового сектора Украины и выделили на нее еще три миллиона долларов. Такое решение приняли в Американском агентстве по международному развитию (USAID). Об этом сообщил сайт RT, который ознакомился с документом ведомства.
    США дополнительно выделят Украине $3 млн

    Проект «Трансформация финансового сектора» нацелен на помощь Киеву в проведении финансовых реформ. Дополнительные средства пойдут на поддержку Нацбанка, развитие краудфандинга и разработку закона о финансовом омбудсмене.

    После очередного денежного перевода бюджет составит 26 миллионов долларов. Планируется также продлить действие проекта на восемь месяцев — до 27 августа 2021 года.

    Дополнительное финансирование и расширенные сроки позволят USAID предоставить помощь правительству Украины для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса и поддержки восстановления экономики.

    В первую очередь США заинтересованы в получении контроля над любыми финансовыми инициативами на Украине. Так считает политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонидa Кучмы Олег Соскин. По его мнению, этим обусловлено принятие в Незалежной закона о передаче Национальному банку Украины (НБУ) контроля над небанковским сектором.

    «Раньше страхование, ломбарды, заступные конторы, кассы взаимопомощи не находились под контролем Нацбанка, а теперь НБУ будет выдавать им лицензии, регулировать капитал и прочее. То есть контролировать будут любые, даже самые маленькие денежные средства каждого гражданина Украины. И в этом заключается интерес Вашингтона…», — сказал Соскин.

    Для совершенствования механизма нужны вложения, оборудование и программное обеспечение США.

    Американское агентство запустило «Трансформацию финансового сектора» в 2016 году. Программа направлена на поддержку малого бизнеса и некоммерческих организаций финансового сектора, защиту потребителей в условиях «хищнического кредитования», а также обеспечение независимости НБУ.

    Новости SMI.FM