«Вопрос Крыма закрыт»: в России отказались обсуждать статус полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов решил прокомментировать частые заявления Владимира Зеленского о возврате Крыма на Украину. Политик заявил, что эта тема давно не является предметом обсуждения.

Владимир Константинов рассказал РИА «Новости», что никакой площадки для обсуждения возврата Крыма на Украину быть не должно.

Никаких платформ не должно быть. Вопрос Крыма закрыт. Все это ложные платформы Владимир Константинов.

Также политик отметил, что эта тема не является предметом для обсуждений, тем более с Владимиром Зеленским. Глава парламента уверен, что украинский президент периодически поднимает этот вопрос, чтобы отвлечь горожан от настоящих проблем в стране.

«Рейтинг у Зеленского упал ниже плинтуса. Страна разобщена, люди в растерянности. Их вели в одну сторону, другую, третью. В итоге никуда не привели», — сказал Константинов.

Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что в скором времени Киев вернет Крым обратно. Украинский политик Александр Турчинов поддержал Зеленского и выразил готовность помочь ему с планами, сообщает «Царьград».