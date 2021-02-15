Украинский дипломат рассказал о развороте Запада к России

Бывший представитель Киева на переговорах в Минске дипломат Роман Бессмертный заявил о начале распада «клуба друзей Украины против Путина».

Россия обязательно достроит и введет в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», сказал Роман Бессмертный, написало РИА «Новости».

«Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США. Буквально через неделю — продолжение действия договора СНВ-3 и начало ни с того ни с сего строительства "Северного потока"», — сказал дипломат. Он уверил, что это такие совпадения неслучайны.

Бессмертный обратил внимание на сообщения СМИ о том, что Германия якобы готова перекрыть газопровод по дну Балтики, если не будет транзита через Украину. Он также отметил, что Австрия и Франция фактически в унисон высказались в поддержку проекта. Дипломат призвал отстаивать интересы Киева в этой ситуации.

«Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», — заключил он.