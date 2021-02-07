Американский генерал признал отставание ядерного арсенала США от России
«Нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимул, потому что они могут воспользоваться слабостями, которые видят в нашем ядерном арсенале», — процитировал генерала Fox News.
По словам Кина, у США в сфере ядерного оружия действительно есть серьезные слабости. Он отметил, что в вопросе модернизации страна отстает от России. При этом Москва и Вашингтон имеют одинаковый размер арсеналов согласно договору СНВ-3.
Генерал добавил, что российские военные уже подходят к концу десятилетней программы модернизации, а у США оружие находится в плачевном состоянии. Он подчеркнул, что ядерный арсенал необходимо подтянуть до стандартов, которые посчитают убедительными Москва и Пекин.
Кроме того, США отстают и по средствам для ведения неядерного конфликта. Если вооружение не улучшить, то Вашингтон может превратить обычный конфликт в ядерный. Такой вариант развития событий Кин назвал чудовищным.