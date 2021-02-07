Американский генерал признал отставание ядерного арсенала США от России

Американский ядерный арсенал серьезно отстает от российского. Стране необходимо модернизировать вооружение, заявил бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин.

«Нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимул, потому что они могут воспользоваться слабостями, которые видят в нашем ядерном арсенале», — процитировал генерала Fox News.

По словам Кина, у США в сфере ядерного оружия действительно есть серьезные слабости. Он отметил, что в вопросе модернизации страна отстает от России. При этом Москва и Вашингтон имеют одинаковый размер арсеналов согласно договору СНВ-3.

Генерал добавил, что российские военные уже подходят к концу десятилетней программы модернизации, а у США оружие находится в плачевном состоянии. Он подчеркнул, что ядерный арсенал необходимо подтянуть до стандартов, которые посчитают убедительными Москва и Пекин.

Кроме того, США отстают и по средствам для ведения неядерного конфликта. Если вооружение не улучшить, то Вашингтон может превратить обычный конфликт в ядерный. Такой вариант развития событий Кин назвал чудовищным.