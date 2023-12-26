Мир 26 декабря 2023, 02:48 Украинский депутат заявил о замедлении процесса мобилизации в стране Украинский депутат Костенко: процесс мобилизации в стране сильно замедлился Pxhere

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Мобилизационные мероприятия стали медленнее проводить в последнее время. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко в беседе с агентством Укринформ.

Когда у секретаря спросили о демобилизации призывников, он заявил о медленном процессе мобилизации, который не позволяет заменить нынешних военных на новых бойцов.

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«Государству нужно мобилизовать людей в зависимости от числа демобилизованных призывников. Это может стать большой проблемой, поскольку мобилизация значительно замедлилась в последнее время», — сказал он.

Ранее кабмин на Украине внес на рассмотрение в Раду законопроект об изменении мобилизационных условий. В инициативе отметили следующие перемены: усиление мобилизации, рассылка повесток онлайн, возможное снижение порога возраста мобилизованных до 25 лет. Также в пояснительной записке к закону о мобилизации сказано, что отсрочка по призыву в ее период не будет касаться инвалидов третьей группы.