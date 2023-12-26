Мир 26 декабря 2023, 02:32 Некоторых инвалидов будут мобилизовывать на Украине из-за нового закона Отсрочку по мобилизации для части инвалидов третьей группы сняли на Украине РИА «Новости»

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Отсрочка по призыву в период мобилизации на Украине не будет распространяться на инвалидов третьей группы. Об этом сообщило издание «Страна.ua», сославшись на пояснительную записку к закону о мобилизации.

«Новация по отсрочке — для первой и второй группы инвалидности. Третью группу убрали. Интересный момент — отсрочка для женщин — если они пребывают в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременные женщины», — сказано в сообщении.

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Также отсрочку предоставят действующим депутатам Рады. Прежние созывы подлежат мобилизации наравне с остальными.

В публикации отметили, что сельские, поселковые и городские советы получили полномочия относительно организации призыва граждан, а также информирования о мобилизации и вызове военнообязанных.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные, которых насильно отправили на передовую, не слушают приказы президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, ВСУ страдают от недостатка военных из-за больших потерь личного состава.