26 декабря 2023, 00:51
Законопроект об изменении условий мобилизации внесли в Верховную раду
«Страна.ua»: в Раду внесли законопроект об изменении условий мобилизации
Кабмин на Украине внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект об изменении условий мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
В законопроекте отмечены изменения: усиление мобилизации, онлайн-рассылка повесток, а также возможное уменьшение порога возраста мобилизации до 25 лет. На сайте Рады не опубликовали полный текст законопроекта, отметило издание.
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«Документ называется „Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы“», — сообщило издание.
Министр обороны Украины Рустем Умеров войдет в историю как враг народа из-за насильственной мобилизации, считает крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов. Его сделают козлом отпущения для западных хозяев.
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