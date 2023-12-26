Мир 26 декабря 2023, 00:51 Законопроект об изменении условий мобилизации внесли в Верховную раду «Страна.ua»: в Раду внесли законопроект об изменении условий мобилизации РИА «Новости»

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Кабмин на Украине внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект об изменении условий мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В законопроекте отмечены изменения: усиление мобилизации, онлайн-рассылка повесток, а также возможное уменьшение порога возраста мобилизации до 25 лет. На сайте Рады не опубликовали полный текст законопроекта, отметило издание.

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«Документ называется „Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы“», — сообщило издание.

Министр обороны Украины Рустем Умеров войдет в историю как враг народа из-за насильственной мобилизации, считает крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов. Его сделают козлом отпущения для западных хозяев.