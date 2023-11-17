Мир 17 ноября 2023, 07:49 Украинских наемников из рот «Альфа» и «Чарли» селили на съемных квартирах — пленный Военнопленный Чубетидзе: наемников ВСУ из-за бомбежек селили в съемных квартирах Freepik

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Командование Вооруженных сил Украины распорядилось поселить иностранных наемников из ближнего и дальнего зарубежья в съемных квартирах, опасаясь российских обстрелов. Их вызывали на сборы, каждый раз оповещая о месте и времени встречи, рассказал РИА «Новости» пленный Георгий Чубетидзе.

Уроженец Гори имел судимости и из-за проблем с работой уехал на Украину служить стрелком-снайпером в третьем взводе первой роты второго интернационального легиона обороны. Он вместе с напарником попали в плен в лесу под Кременной, когда по ошибке вышли на позиции бойцов российской группировки «Отважные».

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По словам Георгия Чубетидзе, наемников из ближнего зарубежья принимали в роту «Альфа», дальнего — «Чарли». Их селили в съемных квартирах, чтобы рассеять по городу и не позволить противнику в случае удара уничтожить большое число бойцов разом.

«В Славянске мы снимали квартиру. Ну, смотря какая квартира — если большая, могут жить четверо. <…> Наверное, командир боится бомбежки. <…> Когда он решает, где встретиться, создает точку сбора сразу», — рассказал мужчина.

Штурмовые подразделения ВСУ в Соледаре наняли американских и польских бойцов. Украинский военнослужащий рассказал, что первые стреляли из собственных винтовок. Командир группы «Викинг» объяснил наплыв иностранцев тем, что Украина исчерпала собственный мобилизационный ресурс.