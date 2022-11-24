24 ноября 2022, 07:41
Украинских беженцев под Дублином решили переселить в неизвестном направлении
RTE Radio 1: украинских беженцев спустя полгода выселили из отеля в пригороде Дублина
Беженцы с Украины жили в отеле в пригороде Дублина с мая, но 28 ноября их выселят. Власти предупредили, что найдут новое жилье, но не сказали, где именно. Об этом рассказало RTE Radio 1.
В отель Клондалкина в Южном Дублине около полугода назад приехали около 200 украинских беженцев. Такое жилье им выделили по государственной программе помощи. За это время мигранты нашли работу, устроили детей в школу и наладили быт. Однако неделю назад им прислали уведомления о выселении.
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Беженцев попросили собрать вещи к 28 ноября и предупредили, что переведут в другое место, но куда именно, не указали. Одна из украинок пожаловалась в эфире радиостанции на то, что не знает даже регион, в который их отправят.
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В Департаменте по делам интеграции объяснили такое решение большим спросом на жилье. Ирландия приняла в общей сложности 42 тысячи украинцев, еще около 16 тысяч человек попросили убежища. Чиновники сказали, что беженцев переселят туда, где в них нуждаются.
В других странах Европы тоже появились проблемы с размещением беженцев. Минюст Баден-Вюртемберга в Германии объявил, что для новых мигрантов жилья не осталось, а в Шотландии приезжих поселили на пришвартованном круизном лайнере.
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