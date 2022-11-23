23 ноября 2022, 07:30
Власти Шотландии несколько месяцев держали украинских беженцев на пришвартованном круизном лайнере
DM: украинские беженцы в Шотландии пожаловались на русскоязычный персонал корабля
Беженцам с Украины не понравились условия временного размещения в Шотландии. Они пожаловались на русскоговорящий экипаж круизного лайнера в Эдинбурге, на борту которого их поселили, и тесные каюты, сообщила The Daily Mail.
Беженцы оказались взаперти на корабле MS Victoria, куда их отправили из-за нехватки жилья на суше. Около 1700 украинцев жили на нем с июля, хотя лайнер с 739 каютами не соответствует стандартам гуманитарной организации Sphere.
Реклама
Все это время общественные организации получали от беженцев жалобы на медленный интернет, тесные каюты, проблемы с подтверждением адреса, оформлением пособий, виз и биометрических социальных карт, последующим переездом и поступлением детей в школу. Кроме того, украинцев смутил русскоязычный экипаж
Реклама
В общей сложности Шотландия приняла с Украины около 22 тысяч человек. По данным правительства Шотландии, 4756 из них поселили в гостиничных номерах, 2442 человека — на кораблях, пришвартованных в Эдинбурге и Глазго. Правительство Шотландии нашло долгосрочное жилье только для 5737 человек.
Русский язык
Украина
Реклама
Реклама