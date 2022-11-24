Мир 24 ноября 2022, 06:35 Правительство Германии упрекнули в нежелании решать жилищные проблемы беженцев Die Welt: Минюст Баден-Вюртемберга в ФРГ пожаловался на стрессовую ситуацию из-за беженцев РИА «Новости»

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Министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес пожаловалась на проблемы с размещением беженцев. Она написала письмо правительству Германии и потребовала равномерно распределить приезжих по странам Евросоюза, рассказала газета Die Welt.

В Баден-Вюртемберг приехали 139 тысяч украинских беженцев, 22 тысячи человек из других стран и три тысячи — по гуманитарной программе. Местные власти уверены, что с наступлением холодов хлынет новый поток людей, и они не справятся с их расселением. Такую проблему подтвердил газете вице-президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг.

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Марион Гентгес заявила в письме правительству, что ситуация в ее регионе стала «чрезвычайно стрессовой». Новых беженцев негде размещать. Она упрекнула федеральные власти в бездействии и потребовала решить эту проблему, например, равномерно распределив беженцев по всем странам Евросоюза.

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Президент Немецкой ассоциации городов Маркус Леве уже рассказывал о нехватке жилья для беженцев. В сентябре он предупредил, что если правительство Германии не решит эту проблему, придется селить их в гостиницах и спортзалах.