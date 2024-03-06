06 марта 2024, 16:50
Украинские журналисты допустили пребывание Зеленского в Одессе во время взрыва
«Страна.ua»: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва
Президент Украины Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там прогремел взрыв. Об это сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Очевидцы видели его кортеж», — написали журналисты.
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Однако официально визит украинского лидера в Одессу не подтверждали.
Взрыв прогремел в городе днем 6 марта. По данным СМИ, хлопок прозвучал в порту, где могло проходить награждение бойцов Вооруженных сил Украины. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге в 11:41 и призвал жителей пройти в укрытия.
Взрывы также произошли в Одессе в ночь на 6 марта. Тогда же в регионе объявили воздушную тревогу. Предупреждающие об опасности сирены включали в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Владимир Зеленский
Одесса
Взрывы
Украина
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