Мир 06 марта 2024, 16:50 Украинские журналисты допустили пребывание Зеленского в Одессе во время взрыва «Страна.ua»: Зеленский мог находиться в Одессе во время взрыва Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там прогремел взрыв. Об это сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Очевидцы видели его кортеж», — написали журналисты.

Реклама

Однако официально визит украинского лидера в Одессу не подтверждали.

Взрыв прогремел в городе днем 6 марта. По данным СМИ, хлопок прозвучал в порту, где могло проходить награждение бойцов Вооруженных сил Украины. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о воздушной тревоге в 11:41 и призвал жителей пройти в укрытия.

Взрывы также произошли в Одессе в ночь на 6 марта. Тогда же в регионе объявили воздушную тревогу. Предупреждающие об опасности сирены включали в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.