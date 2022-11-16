16 ноября 2022, 09:53
«Чудовищный акт линчевания людей». МИД России заявил, что фото из Херсона шокировало мир
Представитель МИД России Захарова: акт линчевания Украиной жителей Херсона шокировал мир
Фотографии из занятого украинскими войсками Херсона попали в западные СМИ и шокировали мир. Киевский режим, привязав людей к столбам, показал настоящее лицо. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Теперь сдетонировало сильно, потому что чудовищный акт линчевания людей, привязанных к столбам, шокировал мир», — сказала она.
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Случай стал резонансным, потому что жителей Херсона привязала к столбам страна, провозгласившая себя цивилизованной, подчеркнула Захарова. Журналистов, которые показали этот случай, лишили аккредитации. По словам Марии Захаровой, Запад увидел киевский режим настоящим.
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Власти Украины лишили аккредитации шесть журналистов, в том числе работников телеканалов CNN и SkyNews. Минобороны Украины объяснило, что они нарушили запрет на публикацию информации о ситуации в Херсоне.
Мария Захарова
МИД РФ
Украина
Ситуация в Херсоне
Херсон
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