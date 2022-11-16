Мир 16 ноября 2022, 09:53 «Чудовищный акт линчевания людей». МИД России заявил, что фото из Херсона шокировало мир Представитель МИД России Захарова: акт линчевания Украиной жителей Херсона шокировал мир

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Фотографии из занятого украинскими войсками Херсона попали в западные СМИ и шокировали мир. Киевский режим, привязав людей к столбам, показал настоящее лицо. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Теперь сдетонировало сильно, потому что чудовищный акт линчевания людей, привязанных к столбам, шокировал мир», — сказала она.

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Случай стал резонансным, потому что жителей Херсона привязала к столбам страна, провозгласившая себя цивилизованной, подчеркнула Захарова. Журналистов, которые показали этот случай, лишили аккредитации. По словам Марии Захаровой, Запад увидел киевский режим настоящим.

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Власти Украины лишили аккредитации шесть журналистов, в том числе работников телеканалов CNN и SkyNews. Минобороны Украины объяснило, что они нарушили запрет на публикацию информации о ситуации в Херсоне.