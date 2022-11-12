Мир 12 ноября 2022, 14:41 Украинские военные заминировали территорию на границе с Белоруссией Погранкомитет Белоруссии заявил о минировании ВСУ территорий рядом с границей YouTube

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие продолжили минирование территорий, граничащих с Белоруссией. Об этом заявила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

«ВСУ установили мины на зеленой части границы двух стран. Помимо этого, они разрушают объекты инфраструктуры и подъездные дороги рядом с пограничными пунктами досмотра», — заявили в ведомстве.

Реклама

Минирование, по данным Госпогранкомитета, украинские военные проводили 9 ноября.

Реклама

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет планов отправлять войска на Украину. По его словам, республике «там делать нечего».

Начиная с 10 октября в Белоруссию начали прибывать российские военные. В регион дислоцировали около девяти тысяч человек, а также 200 бронемашин, 170 танков и около сотни минометов и крупнокалиберных орудий.

Белорусские пограничники принудительно посадили украинский разведывательный беспилотник. Специалисты установили, что БПЛА также применяли для сброса взрывных средств.