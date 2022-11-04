Белоруссия объявила об отсутствии планов направлять солдат на Украину | 360°

Мир 04 ноября 2022, 15:57 Белоруссия объявила об отсутствии планов направлять солдат на Украину Президент Лукашенко: людей на Украину посылают покинувшие Белоруссию оппоненты власти Министерство обороны Республики Беларусь

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Белоруссия не собирается отправлять солдат на Украину. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщило агентство БелТА.

«Сегодня кричат: „Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!“ Уже 1200 раз говорил, что у меня таких планов нет. <…> Нам там, в Украине, делать нечего», — сказал он на встрече с представителями трудового коллектива Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

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По словам Лукашенко, на Украине воюют те граждане Белоруссии, которых туда посылают сбежавшие из страны оппоненты властей. Он отметил, что «это тоже чьи-то дети», только «жаловаться некому».

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Белорусский президент еще анонсировал создание совместной с Россией спутниковой группировки. Сообщается, что аппараты будут применяться не только в военных целях. Также Белоруссия в ближайшее время собирается отправить на орбиту собственного космонавта. Сейчас страны готовятся к совместным тренировкам военнослужащих «Щит Союза — 2023».