Глава Минобороны Белоруссии заявил, что Минск не собирается ни на кого нападать | 360°

02 ноября 2022, 01:10
Глава Минобороны Белоруссии заявил, что Минск не собирается ни на кого нападать
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что Минск не собирается ни на кого нападать
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что армия его страны не собирается ни на кого нападать. Региональная группировка войск Белоруссии и России имеет оборонительные цели и нужна для адекватного реагирования не ситуацию у приграничной территории. Его слова привел Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.
По мнению Хренина, вероятность использования Западом силовых методов достижения своих целей до сих пор велика. При усилении давления на Россию со стороны США и блока НАТО возрастает и угроза для Белоруссии. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что нельзя исключать возможность разжигания в Белоруссии внутреннего конфликта.
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Александр Лукашенко 10 октября сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. Кроме личного состава, в регион прибудет порядка 170 танков, 200 бронемашин и около сотни орудий и минометов калибром свыше 100 миллиметров.
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Ранее в Белом доме заявили, что не видяту руководства Белоруссии желания подключаться к спецоперации ВС РФ на Украине. При этом в Минске предупреждали Киев об адекватном ответе в случае провокаций.
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