Глава Минобороны Белоруссии заявил, что Минск не собирается ни на кого нападать | 360°

Мир 02 ноября 2022, 01:10 Глава Минобороны Белоруссии заявил, что Минск не собирается ни на кого нападать Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что Минск не собирается ни на кого нападать РИА "Новости"

Читать 360tv в

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что армия его страны не собирается ни на кого нападать. Региональная группировка войск Белоруссии и России имеет оборонительные цели и нужна для адекватного реагирования не ситуацию у приграничной территории. Его слова привел Telegram-канал белорусского оборонного ведомства.

По мнению Хренина, вероятность использования Западом силовых методов достижения своих целей до сих пор велика. При усилении давления на Россию со стороны США и блока НАТО возрастает и угроза для Белоруссии. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что нельзя исключать возможность разжигания в Белоруссии внутреннего конфликта.

Реклама

Александр Лукашенко 10 октября сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. Кроме личного состава, в регион прибудет порядка 170 танков, 200 бронемашин и около сотни орудий и минометов калибром свыше 100 миллиметров.

Реклама

Ранее в Белом доме заявили, что не видяту руководства Белоруссии желания подключаться к спецоперации ВС РФ на Украине. При этом в Минске предупреждали Киев об адекватном ответе в случае провокаций.