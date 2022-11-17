Мир 17 ноября 2022, 21:53 Украинские военные задумали провести мобилизацию в Херсоне Ura.ru: Херсонские власти сообщили о планах украинских военных начать мобилизацию

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Украинские власти намерены объявить мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«В настоящий момент в Херсоне и правобережье готовятся мобилизационные мероприятия всех граждан призывного возраста», — говорится в сообщении.

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По словам источника агентства, среди украинских военнослужащих распространено мнение, будто украинцы укрывались от мобилизации на подконтрольных России территориях. Особенно это касается Херсонской области, так как въезд был доступен для всех желающих.

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Ранее стало известно, что ВСУ расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне. Их тела не отдали родственникам — вместо этого их планируют использовать в постановочных сценах, чтобы «доказать» военные преступления России. Кроме этого, сообщалось, что украинские силовики увезли в неизвестном направлении еще более 70 человек.

Несколько дней назад агентство Associated Press опубликовало снимки двух жителей Херсона, привязанных к столбу. Предположительно, их заподозрили в симпатиях и сотрудничестве с Россией.