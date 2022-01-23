Украинские военные похитили представителя ЛНР

Военнослужащие Украины похитили представителя оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) на линии соприкосновения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Народной полиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Он рассказал, что украинские диверсанты пленили представителя республики в ходе патрулирования участка в районе Светлодарской дуги 22 января.

«Военный ЛНР передал по радиосвязи сообщение о подозрительной активности в лесополосе и отправился на проверку местности, не дожидаясь подкрепления», — рассказал Филипоненко.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что депутаты обсудят вопрос признания Россией ЛНР и ДНР на следующей неделе.

Политолог Никита Донцов в разговоре с «360» заявил, что признание ДНР и ЛНР Россией — шаг, скорее, формальный. Вряд ли местные жители ощутят на себе какую-то пользу от этого.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна готова к любому формату переговоров с Россией.