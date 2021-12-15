Зеленский: Украина готова к любому формату переговоров с Россией

Украина готова к любому формату переговоров с Россией по урегулированию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в Бельгии. Высказывание украинского лидера транслировал телеканала «Рада».

«Украина готова к любому формату переговоров с РФ по урегулированию этого процесса», — заявил Зеленский.

Он отметил, что ранее в Брюсселе состоялась встреча глав Азербайджана и Армении — Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Зеленский выразил надежду, что «когда-то так будет» и между Россией и Украиной.

Отношения России и Украины ухудшились в 2014 году после государственного переворота в Киеве, присоединения Крыма к РФ и начала военных действий на юго-востоке украинского государства, где образовались самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела своей страны. РФ все обвинения отвергает.

Ранее бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал стиль правления Владимира Зеленского «неудачной пародией» на президента России Владимира Путина времен 2000-х.