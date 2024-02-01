Мир 01 февраля 2024, 22:22 Украинские уклонисты стали маскироваться под диких зверей для побега из страны ICTV: украинцы притворялись в ночи дикими животными, чтобы сбежать из страны Freepik

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Украинские уклонисты маскировались под диких животных, чтобы пересечь границу и сбежать от мобилизации в Европу. Об этом сообщил украинский телеканал ICTV со ссылкой на пограничников.

«Есть и такие, что маскируются в ночи под диких животных», — заявили в сюжете.

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В Винницкой области пограничники задержали мужчин, передвигавшихся по полю на четвереньках, притворяясь дикими животными.

На видео телеканал показал кадры с камер видеонаблюдения Госпогранслужбы Украины. В ролике несколько мужчин пытались пересечь границы на четвереньках, но в какой-то момент один из них поднялся, остальные в это время просто сидели.

Ранее украинские пограничники задержали в Одесской области двух мужчин, которые на фоне усиления мобилизации пытались сбежать из страны. Уклонистам не помогли купленные в интернете белые маскхалаты. Они попытались перейти приднестровский сегмент украинско-молдавской границы, но попали в руки военных.

Недавно в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Он узаконит электронные повестки и обяжет всех военнообязанных снова пройти медкомиссию.