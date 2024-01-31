Мир 31 января 2024, 07:15 Украинцев обяжут повторно явиться в военкоматы «Страна.ua»: новый закон обяжет военнообязанных на Украине явиться в военкоматы РИА «Новости»

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В Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Он узаконит электронные повестки и обяжет всех военнообязанных снова пройти медкомиссию, сообщила «Страна.ua».

Авторы законопроекта предложили направлять повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки через электронный кабинет призывника, резервиста и военнообязанного. Украинцев обяжут явиться в течение 15 дней. Уклонистам в течение еще пяти дней вышлют уведомление, а после накажут через суд, например, заблокируют банковские карты, аннулируют водительские права или запретят выезд за границу.

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Если законопроект о мобилизации в новой редакции одобрят, в течение 60 дней после его вступления в силу всем военнообязанным придется прийти в военкоматы для уточнения места жительства, электронной почты и номера телефона. Всех мужчин от 25 до 55 лет, получивших инвалидность ІІ и ІІІ групп после начала спецоперации, обяжут пройти новую комиссию — «пересмотр на профпригодность».

Законопроект о мобилизации в предыдущей редакции внесли в Верховную раду в конце 2023 года. Его авторы предложили призывать инвалидов третьей группы.