Мир 16 января 2024, 12:26 Уклонисты на Украине начали покупать белые маскхалаты для бегства от мобилизации Госпогранслужба Украины: уклонисты пытались бежать, надев белые маскхалаты РИА «Новости»

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Украинские пограничники задержали в Одесской области двух мужчин, которые на фоне усиления мобилизации пытались сбежать из страны. Уклонистам не помогли купленные в интернете белые маскхалаты, сообщила Госпогранслужба Украины.

Двух мужчин схватили рядом с селом Топалы Подольского района. Они по совету знакомого попытались перейти приднестровский сегмент украинско-молдавской границы, но попали в руки военных.

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«Жители Запорожской области готовились к заграничному путешествию тщательно — приобрели через интернет-сеть камуфлированные маскировочные халаты», — сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушителей задержали и составили административные протоколы. Их судьбу решит суд.

Похожие случаи Госпогранслужба регистрировала каждый день. В Закарпатье за 14 января пресекли 12 случаев нарушения границы. Украинцы пытались сбежать в Венгрию и Румынию. Еще четыре человека в тот же день хотели по инструкции из интернета уйти в Молдавию. Они заплатили своим кураторам от трех до пяти тысяч долларов.

Украинцы не захотели служить в армии. RT сообщил, что уклонисты стали фигурантами около девяти тысяч уголовных дел. В Верховную раду внесли законопроект об усилении мобилизации. Впоследствии от некоторых жестких мер решили отказаться, например, от призыва инвалидов.