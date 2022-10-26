Украинские специалисты создали муляж ракеты «Искандер» для провокации с «грязной бомбой» | 360°

Мир 26 октября 2022, 19:07 Украинские специалисты создали муляж ракеты «Искандер» для провокации с «грязной бомбой» РИА «Новости»: на Украине подготовили муляж ракеты для провокации с «грязной бомбой» РИА "Новости"

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На Украине завершили техническую подготовку к провокации с «грязной бомбой», сообщил источник РИА «Новости». По его данным, на предприятии «Южмаш» готов муляж ракеты «Искандер», который хотят начинить радиоактивным материалом.

Муляж ракеты создали на основе снаряда комплекса «Точка-У», добавил источник агентства.

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По его информации, украинские военные хотят сделать инсценировку поражения этой фальшивой ракеты силами своей ПВО. Взорвать «грязную бомбу» ВСУ могут над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, добавил он.

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После этого власти Украины планируют обвинить Россию в пуске ядерного заряда, пояснил источник. По его словам, в качестве доказательства киевский режим собирается использовать фрагменты макета и элементы электроники мнимой ракеты «Искандер».

Весь этот спектакль с муляжом ракеты нужен, чтобы показать Западу виновность России в случившемся. Обломки муляжа, очевидно, будут активно демонстрировать украинским и западным СМИ.