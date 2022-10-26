Путин предупредил страны СНГ о подготовке Украиной «грязной бомбы» | 360°

Власть 26 октября 2022, 15:49 Путин предупредил страны СНГ о подготовке Украиной «грязной бомбы» Президент Путин рассказал спецслужбам стран СНГ о планах Украины с «грязной бомбой»

Читать 360tv в

России прекрасно известно о подготовке властями Украины провокации с использованием «грязной бомбы». При этом страны Запада не предпринимают никаких усилий, чтобы это предотвратить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Совете руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Он подчеркнул, что США уже превратили Украину в полигон для собственных военно-биологических экспериментов и продолжают поставку различных видов вооружений, в том числе тяжелых, но при этом не реагируют на публичные заявления властей.

Реклама

«Оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую „грязную бомбу“», — заявил Путин.

Реклама

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит распространять сообщения среди мирового сообщества об опасности действий Украины, которая готовит провокацию с маломощным ядерным боеприпасом. Он подчеркнул, что сейчас главная задача — остановить власти Украины от террористической диверсии, которая несет опасность.