Россия распространит информацию о подготовке Украиной «грязной бомбы» | 360°

Власть 26 октября 2022, 13:48 Россия распространит информацию о подготовке Украиной «грязной бомбы» Представитель Кремля Песков заявил о фактах подготовки Украиной «грязной бомбы» РИА "Новости"

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Мировая общественность получит достоверные факты об угрозе применения Украиной «грязной бомбы». Эта информация есть в распоряжении России, и страна готова ее предоставить. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что всем государствам нужно остановить украинские власти от проведения подобного террористического акта.

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«Мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе применения „грязной бомбы“ со стороны Украины. Мы обладаем информацией, которая говорит о том, что на Украине идет подготовка к такой террористической диверсии», — заявил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что российские дипломаты доведут эти сведения до всех стран мира, чтобы не допустить безответственного поведения киевского режима.

Отдельно пресс-секретарь президента России прокомментировал предстоящий визит на Украину делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

«Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать это делать», — добавил Песков.

Накануне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что эксперты МАГАТЭ в ближайшее время посетят Киев и город Желтые Воды для проверки сообщений о неофициальной ядерной деятельности и использовании опасных материалов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о подготовке Украиной подрыва «грязной бомбы» вынесут на обсуждение в ООН, чтобы привлечь дополнительное внимание к этой угрозе.