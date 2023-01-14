14 января 2023, 07:59
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывах в Киеве
УНИАН: в Киеве слышны звуки взрывов
В Киеве слышны звуки взрывов, сообщил украинский Telegram-канал УНИАН. Взрывы также прозвучали в городе Запорожье, подконтрольном Украине, и Очакове Николаевской области, сообщил еще один местный канал «Политика Страны».
Воздушная тревога в данный момент на территории страны не действует. В 07:04 по московскому времени сирены зазвучали в Запорожье, но уже через 25 минут тревогу отменили.
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Официальных комментариев практически нет. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram-канале написал одно слово: «Спокойно».
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Ночью воздушную тревогу объявляли в Запорожской и Днепропетровской областях. А вечером оповещения сработали в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Вооруженные силы Российской Федерации наносят высокоточные удары по объектам военного управления и связанным с ним объектам энергетической инфраструктуры Украины. Судя по докладам Минобороны России, намеченных целей неизменно удается достичь.
Украина
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